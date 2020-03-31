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В России за сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса

12:02
  • вторник
  • 31 марта 2020

Больше всего в Москве — 387

За минувшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах страны. Об этом сообщили в Оперативном штабе. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране составило 2337.

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Кроме того, за сутки зафиксировано восемь летальных случаев. Пять человек скончались в Москве, по одному пациенту в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях. Общее число жертв коронавируса составляет 17 человек.

Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 121. 42 человека выписаны в Москве, четыре — в Московской области, двое - в Санкт-Петербурге, по одному в Приморском, Краснодарском и Красноярском краях, в Курганской, Ярославской и Ленинградской областях.

Из-за угрозы распространения коронавируса почти 30 российских регионов ввели всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить, чтобы обратиться за неотложной медицинской помощью, сходить за продуктами в соседний магазин или съездить на работу, а также погулять с собакой в радиусе 100 метров от жилища. Первыми такой режим ввели Москва и Подмосковье.

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