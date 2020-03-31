В России за сутки умерли 8 человек с коронавирусом

Пять человек скончались в Москве

В России, по последним данным, скончались 17 человек с положительным тестом на коронавирус. Восемь из них - за последние сутки. Пять случаев приходится на столицу, по одному случаю в Петербурге, Пензенской и Владимирской областях, передает РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что общее число заболевших коронавирусом в России превысило 2330 человек. За последние сутки зафиксировано 500 новых случаев заражения.

Из-за угрозы распространения инфекции порядка 30 российских регионов ввели всеобщий режим самоизоляции.

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