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Свадьбы под запретом: Минюст предложил приостановить регистрацию браков

12:35
  • вторник
  • 31 марта 2020

Оформлять разводы также не советуют

Руководителям российских регионов рекомендовано приостановить регистрацию браков. В сообщении Минюста, который и выступил с этой инициативой, поясняется: это необходимо в связи с неблагоприятной обстановкой, сложившейся из-за эпидемии коронавируса.
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"Минюст направил в адрес… руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если дата регистрации брака была определена ранее, то церемонию необходимо перенести на более поздний срок. К примеру, после 1-го июня 2020 года, отмечается в сообщении. А в исключительных случаях, если церемонию никак невозможно перенести, проводить ее следует в присутствии одних новобрачных – без приглашенных лиц. С оформлением развода, считают в Минюсте, тоже можно подождать.

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