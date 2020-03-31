Принц Гарри и Меган Маркл выступили с прощальным словом

Они обрели независимость от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали в Instagram прощальное письмо к своим поклонникам. Супруги больше не будут пользоваться аккаунтом @sussexroyal и обновлять информацию на своем сайте sussexroyal.com.

"Спасибо этому сообществу - за поддержку, за вдохновение и желание сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем новой встречи с вами. Вы были великолепны!" - написали своим фанатам герцоги Сассекские.

В скором времени супруги заведут новую страницу в соцсети. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Принц Гарри и Меган Маркл также написали, что сегодня мир находится в уязвимом положении из-за пандемии коронавируса. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы обезопасить людей по всему свету.

"У каждого из нас своя роль в эпоху глобальных перемен. Мы сосредоточим внимание на новой главе своей жизни, чтобы понять, какой вклад сможем внести", - заявили Сассексы.

Напомним, что с 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, больше не смогут представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишатся титула Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь.

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