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Принц Гарри и Меган Маркл выступили с прощальным словом

12:55
  • вторник
  • 31 марта 2020

Они обрели независимость от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали в Instagram прощальное письмо к своим поклонникам. Супруги больше не будут пользоваться аккаунтом @sussexroyal и обновлять информацию на своем сайте sussexroyal.com. 
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"Спасибо этому сообществу - за поддержку, за вдохновение и желание сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем новой встречи с вами. Вы были великолепны!" - написали своим фанатам герцоги Сассекские.  

В скором времени супруги заведут новую страницу в соцсети. Когда именно это произойдет, не уточняется. 

Принц Гарри и Меган Маркл также написали, что сегодня мир находится в уязвимом положении из-за пандемии коронавируса. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы обезопасить людей по всему свету. 

"У каждого из нас своя роль в эпоху глобальных перемен. Мы сосредоточим внимание на новой главе своей жизни, чтобы понять, какой вклад сможем внести", - заявили Сассексы. 

Напомним, что с 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, больше не смогут представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишатся титула Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. 

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