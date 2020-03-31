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Штаб: только 5% среди новых заболевших – дети

12:39
  • вторник
  • 31 марта 2020

Больше всего среди инфицированных — людей от 40 до 65 лет

В Москве за минувшие сутки подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных превысило 1600.

В России за сутки выявлено 500 новых случаев коронавируса
В России за сутки умерли 8 человек с коронавирусом

Как рассказали в столичном оперативном штабе, среди новых заболевших больше всего людей в возрасте от 40 до 65 лет. На них приходится 40% случаев. Еще почти 35% — это жители столицы в возрасте от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди старше 65 лет. Детей среди заразившихся за сутки —примерно 5%.

В оперштабе отметили, что только десятая часть инфицированных посещала европейские страны.

За минувшие сутки в целом по стране подтверждено 500 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных составляет 2337. По данным на 31 марта, от коронавируса скончались 17 зараженных.

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