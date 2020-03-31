В храмах Псковской области отменили общественные богослужения

Желающим причаститься назначат время

Все общественные богослужения в храмах Псковской области отменяются с 31 марта и до особого указания. Указ выпустил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

"В храме могут находиться только священник, клир и необходимые для совершения богослужения сотрудники", - говорится в сообщении пресс-службы епархии

Желающие причаститься миряне смогут войти в храм. Однако им придется заранее договориться о времени. Войти в храм смогут одновременно не более двух человек, сообщает "Интерфакс".

Российские регионы вводят режим самоизоляции по примеру Москвы и Подмосковья. Такие меры должны воспрепятствовать распространению коронавируса COVID-19.

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