Россия приблизилась к пику заболеваемости коронавирусом

Об этом рассказал специалист Минздрава

Число заболевших коронавирусом какое-то время еще может увеличиваться, а потом пойдет на спад, заявил во вторник главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому", - сказал он. По словам Брико, справиться с инфекцией помогут "разнообразные и жесткие меры".

Он также рассказал об особенности коронавирусной инфекции, которая относится к числу острых респираторных вирусных инфекций. Их активность высока в холодное время года. "Начиная с апреля-мая, активность резко падает", - приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в России превысило 2300. За минувшие сутки зафиксировано 500 новых случаев инфекции. Десятки российских регионов ввели всеобщий режим самоизоляции.

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