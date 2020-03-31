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Московские СИЗО закрылись на карантин

13:36
  • вторник
  • 31 марта 2020

Прием подозреваемых прекращен

Прием новых подозреваемых и обвиняемых в московских следственных изоляторах прекращен. В учреждениях введен карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.
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"Московские СИЗО уходят на карантин. Прием подозреваемых и обвиняемых прекращен в следственных изоляторах номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12, приостановлен вывоз на судебно-следственные действия. Прием и содержание подозреваемых с сегодняшнего дня и до особого распоряжения осуществляется только в СИЗО-7", - приводит комментарий правозащитника ТАСС. Следственный изолятор №7 расположен в Капотне.

В 24 регионах России за минувшие сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 8 пациентов с коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в стране составило 2337. Общее число жертв коронавируса в стране - 17 человек.

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