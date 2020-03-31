В России вводят новые меры по борьбе с коронавирусом

Россиянам будут сообщать о нарушении карантина по СМС

Новый пакет поручений по борьбе с эпидемий во вторник направлен председателем правительства в профильные ведомства. В Москве контроль за соблюдением карантина предписано осуществлять с помощью операторов мобильной связи и городских интернет-порталов. С 3 апреля начнётся информирование граждан о нарушении ими карантина через СМС и портал госуслуг. Все данные об этом будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Ну а на совещании в правительстве обсудили меры поддержки российской экономики. Михаил Мишустин подчеркнул: помощь гражданам и бизнесу будет оказываться своевременно и на очень серьёзном уровне. В первую очередь, она будет адресована тем отраслям, которые уже столкнулись с негативными последствиями пандемии. На это направлен первый пакет мер, предложенный президентом и менее чем за сутки проработанный правительством.

"Президентский пакет мер, в том числе предусматривающий налоговые послабления, очень важен. Например, я бы хотел остановиться на некоторых из них. Это полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а для микропредприятий это также отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Также для защиты предприятий, которые оказались в сложной экономической ситуации, предусмотрен шестимесячный мораторий на банкротство и также на взыскание штрафов", - указал Мишустин.

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