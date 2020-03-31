Дочь Миллы Йовович похвасталась успехами в изучении русского языка

Актриса выложила забавное видео

Голливудская знаменитость Милла Йовович опубликовала в Instagram видео, на котором ее 12-летняя дочь Эвер Габо читает на русском языке историю о крысе и жабе.

На опубликованных кадрах старшая дочь Йовович произносит текст, написанный на альбомных листах. Иногда она запинается, но в целом хорошо справляется с чтением.

По словам Миллы Йовович, ее дочка ежедневно читала и писала на русском языке в школе. Занятия ей так понравились, что она решила написать сказку кириллицей.

"Это уморительная история о крысе и лягушке, которые живут вместе и готовят ужин. Если вы говорите по-русски, то это покажется вам действительно забавным! Наслаждайтесь!" - написала американская актриса с русско-украинскими корнями.

- Очень круто! - отреагировали в соцсети.

- Чудесная девочка.

- Без акцента!

- У нее очень хорошее произношение.

- Отличный русский у Вашей дочери. Умница.

В начале февраля Йовович родила дочку. У девочки диагностировали желтуху.

В 2009 году актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. Она подарила ему трех дочерей: Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк Эллиот. Отметим, что сама Йовович знает английский, сербский, французский и русский языки.

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