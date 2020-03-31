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Дочь Миллы Йовович похвасталась успехами в изучении русского языка

13:58
  • вторник
  • 31 марта 2020

Актриса выложила забавное видео

Голливудская знаменитость Милла Йовович опубликовала в Instagram видео, на котором ее 12-летняя дочь Эвер Габо читает на русском языке историю о крысе и жабе. 
Милла Йовович уточнила состояние тяжелобольной дочери

На опубликованных кадрах старшая дочь Йовович произносит текст, написанный на альбомных листах. Иногда она запинается, но в целом хорошо справляется с чтением.  

По словам Миллы Йовович, ее дочка ежедневно читала и писала на русском языке в школе. Занятия ей так понравились, что она решила написать сказку кириллицей.

"Это уморительная история о крысе и лягушке, которые живут вместе и готовят ужин. Если вы говорите по-русски, то это покажется вам действительно забавным! Наслаждайтесь!" - написала американская актриса с русско-украинскими корнями. 

- Очень круто! - отреагировали в соцсети. 

- Чудесная девочка. 

- Без акцента! 

- У нее очень хорошее произношение. 

- Отличный русский у Вашей дочери. Умница. 

В начале февраля Йовович родила дочку. У девочки диагностировали желтуху.

В 2009 году актриса вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. Она подарила ему трех дочерей: Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк Эллиот. Отметим, что сама Йовович знает английский, сербский, французский и русский языки.

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