Случаи COVID-19 выявлены во всех регионах Центральной России

Заражение зафиксировано и в Курской области

Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы во всех регионах Центрального федерального округа России. До последнего времени не было заболевших в Курской области. Однако, по последним данным, и туда добралась инфекция.

"В нашем регионе подтвердились три случая заражения коронавирусной инфекцией. Ввожу новые меры по недопущению распространения COVID-19", - написал на своей странице "ВКонтакте" губернатор области Роман Старовойт.

Губернатор сообщил, что все трое заразившихся находятся в удовлетворительно состоянии, под наблюдением врачей. Это мужчина, прибывший в область из Москвы, а также семья с восьмимесячным ребенком, вернувшаяся из зарубежной поездки.

Предприняты необходимые меры по предупреждению распространения инфекции. Все контактировавшие с заболевшими граждане отправлены на карантин. По распоряжению губернатора, в качестве дополнительных мер профилактики, в области введен режим обязательной самоизоляции, проводится дезинфекция улиц, передает ТАСС.

В Центральный федеральный округ входят 18 субъектов Российской Федерации. В их числе – и Москва с Московской областью.

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