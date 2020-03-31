ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотовые операторы проследят за соблюдением москвичами карантина

14:21
  • вторник
  • 31 марта 2020

Речь идет о тех, кто вернулся из стран со сложной ситуацией по коронавирусу

Власти Москвы будут контролировать соблюдение москвичами карантина на территории города с помощью операторов мобильной связи и сервисов сайта мэрии. Такое поручение Сергею Собянину дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нарушителей карантина будут оповещать об этом с помощью sms-сообщений. Данные о несоблюдении режима при этом будут поступать в МВД.

"Обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса", - говорится в поручении премьер-министра. Эта мера необходима для принятия превентивных мер в отношении нарушителей.

Речь идет о россиянах, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Список поручений опубликован на сайте правительства России.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Женщина разговаривает по мобильному
Женщина разговаривает по мобильному
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.