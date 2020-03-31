Сотовые операторы проследят за соблюдением москвичами карантина

Речь идет о тех, кто вернулся из стран со сложной ситуацией по коронавирусу

Власти Москвы будут контролировать соблюдение москвичами карантина на территории города с помощью операторов мобильной связи и сервисов сайта мэрии. Такое поручение Сергею Собянину дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Нарушителей карантина будут оповещать об этом с помощью sms-сообщений. Данные о несоблюдении режима при этом будут поступать в МВД.

"Обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса", - говорится в поручении премьер-министра. Эта мера необходима для принятия превентивных мер в отношении нарушителей.

Речь идет о россиянах, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Список поручений опубликован на сайте правительства России.



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