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Застрявшим за границей россиянам помогут деньгами

14:27
  • вторник
  • 31 марта 2020

Такое решение приняли в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства, чтобы помочь россиянам, которые не могут вернуться на родину, нуждаются в материальной помощи и не имеют жилья в стране пребывания. Содействие в передаче денег должен оказать МИД России. 

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Такое распоряжение Мишустин дал по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Срок выполнения поручения - 30 марта 2020 года, пишет ТАСС

Глава правительства также рекомендовал Сбербанку и РСПП (Российскому союзу промышленников и предпринимателей) до 2 апреля разработать меры по материальной поддержке россиян, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса.

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