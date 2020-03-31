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У Лещенко взяли повторный тест на COVID-19

14:37
  • вторник
  • 31 марта 2020

У жены певца коронавирус не подтвердился

Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус. Первый анализ показал сомнительный результат, сообщил директор культурного фонда артиста Андрей Гайдель.
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"По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный)", - написал Гайдель в Instagram.

Лещенко попал в больницу с пневмонией и подозрением на заражение COVID-19. Его супруга также была госпитализирована, у нее тест на коронавирус дал отрицательный результат. На днях артиста перевели из реанимации в обычную палату. Однако о выписке пока речи не идет.

История с Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Незадолго до госпитализации артист посетил юбилей сестры продюсера Игоря Крутого, на который собралось множество гостей, в том числе звезд. На мероприятие Лещенко пришел после возвращения из США – но обязательный двухнедельный карантин певец отбывать не стал.

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