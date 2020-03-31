У Лещенко взяли повторный тест на COVID-19

У жены певца коронавирус не подтвердился

Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус. Первый анализ показал сомнительный результат, сообщил директор культурного фонда артиста Андрей Гайдель.

"По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный)", - написал Гайдель в Instagram.

Лещенко попал в больницу с пневмонией и подозрением на заражение COVID-19. Его супруга также была госпитализирована, у нее тест на коронавирус дал отрицательный результат. На днях артиста перевели из реанимации в обычную палату. Однако о выписке пока речи не идет.

История с Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Незадолго до госпитализации артист посетил юбилей сестры продюсера Игоря Крутого, на который собралось множество гостей, в том числе звезд. На мероприятие Лещенко пришел после возвращения из США – но обязательный двухнедельный карантин певец отбывать не стал.

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