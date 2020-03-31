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Работающих с больными коронавирусом врачей изолируют

15:03
  • вторник
  • 31 марта 2020

Предлагается расселить медиков в больницах или гостиницах

Медики, которые лечат больных коронавирусом пациентов, во внерабочее время должны находиться в изоляции. Такую возможность Минздрав рассмотрит по поручению российского правительства. Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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"Минздраву России, Минэкономразвития России и Федеральному медико-биологическогому агентству России проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - сказано в поручении.

Медработников предлагается поселить либо "в условиях медицинских организаций", либо в гостиницах.

Поручено также  рассчитать потребности в одноразовой посуде в медучреждениях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Срок исполнения поручений – до 2 апреля 2020 года, передает ТАСС.

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