Работающих с больными коронавирусом врачей изолируют

Предлагается расселить медиков в больницах или гостиницах

Медики, которые лечат больных коронавирусом пациентов, во внерабочее время должны находиться в изоляции. Такую возможность Минздрав рассмотрит по поручению российского правительства. Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Минздраву России, Минэкономразвития России и Федеральному медико-биологическогому агентству России проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - сказано в поручении.

Медработников предлагается поселить либо "в условиях медицинских организаций", либо в гостиницах.

Поручено также рассчитать потребности в одноразовой посуде в медучреждениях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Срок исполнения поручений – до 2 апреля 2020 года, передает ТАСС.

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