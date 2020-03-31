Песков рассказал о договоренностях Путина и Трампа по нефти

Появились детали разговора лидеров

В Кремле сообщили подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты России и США, обсудив ситуацию на нефтняном рынке, договорились о консультациях на этот счет по линии министров энергетики.

"Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Кроме того, в разговоре Путина и Трампа затрагивалась тема медицинской помощи США со стороны России. Обсуждение подробностей такого взаимодействия будет продолжено на рабочем уровне.

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