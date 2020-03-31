"Мне не оставили выбора": Самойлова подала на развод с Джиганом

Она обвинила его в обмане

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, которые воспитывают четырех детей, разводятся.

"Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей, - написала Самойлова в Instagram. - Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял".

Она призналась, что не была готова к предательству со стороны мужа. Ей казалось, что взаимная любовь и прекрасные дети удержат Джигана от измены. "Я добрая и наивная", - признала свою ошибку Самойлова.

Вторая причина развода заключается в неадекватном поведении Джигана, объяснила модель. "Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", - написала она.

Вину за крах семьи Самойлова возложила на плечи Джигана. "Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с 4 детьми. Но мне придется быть сильной и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо", - отметила она.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля этого года. После этого в семье звезд начались скандалы. Рэпер попал в наркологическую клинику и стал вести себя неадекватно: сбрил брови, устроил вечеринку во время самоизоляции, опубликовал фото в обнаженном виде и так далее.

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