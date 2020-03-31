Песков: Путин и Трамп обсуждали оказание Россией помощи США

Ранее президент США заявил, что Москва прислала "очень-очень большой самолет"

В Кремле охарактеризовали разговор Владимира Путина и Дональда Трампа о ситуации с коронавирусом как конструктивный и объемный по содержанию. Такую оценку озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Она была весьма объемной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной", - сказал Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что в разговоре затрагивалась тема медицинской помощи США со стороны России. Обсуждение подробностей такого взаимодействия будет продолжено на рабочем уровне, пишет Газета.ru.

Ранее по итогам разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями". По его словам, это было "очень мило". При этом никаких подробностей Трамп не сообщил.

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