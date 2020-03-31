Контактировавшая с Лещенко Жасмин переболела коронавирусом

Врачи не могли понять, как лечить звезду

Российская певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор) рассказала, что уже переболела коронавирусом несколько месяцев назад.

42-летняя артистка рассказала, что из-за сильного кашля и высокой температуры ей и ее трехлетнему сыну Мирону пришлось 10 дней лежать дома. У мальчика болезнь дала осложнения на почки, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами", — заявила Жасмин.

Певица рассказала, что была на вечеринке по случаю юбилей сестры Игоря Крутого Аллы и виделась со Львом Лещенко, у которого несколько дней назад нашли коронавирус. Жасмин рассказала, что они поздоровались в тот вечер и общались недолго.

Лещенко попал в больницу с пневмонией и подозрением на заражение COVID-19. Его супруга также была госпитализирована, у нее тест на коронавирус дал отрицательный результат. На днях артиста перевели из реанимации в обычную палату. Однако о выписке пока речи не идет.

История с Лещенко вызвала настоящий переполох в российском шоу-бизнесе. Незадолго до госпитализации артист посетил юбилей сестры продюсера Игоря Крутого, на который собралось множество гостей, в том числе звезд. На мероприятие Лещенко пришел после возвращения из США, но обязательный двухнедельный карантин певец отбывать не стал.

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