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Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич

15:16
  • вторник
  • 31 марта 2020

75-летнему артисту не сразу поставили правильный диагноз

Актер Виктор Дашкевич скончался от пневмонии, которую вызвал коронавирус нового типа. Артист стал первым пациентом в Белоруссии, который умер после заражения COVID-19.

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Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Подъем", 75-летнему артисту не сразу поставили правильный диагноз. Коронавирус подтвердился только после повторных анализов.

После выявления у него COVID-19 театр приостановил все спектакли. Часть сотрудников находятся сейчас на карантине, как и супруга Дашкевича.

Кончину Дашкевича прокомментировал президент страны Александр Лукашенко. "Жена здорова, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - сказал он.

Дашкевич - заслуженный артист Белоруссии, актер Витебского драмтеатра имени Якуба Коласа. Кинозрители могут помнить актера по роли Ахмета в мелодраме "Яблоко луны".

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