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Песков: власти серьезно проанализируют ситуацию в российском здравоохранении

15:26
  • вторник
  • 31 марта 2020

Толчком к пересмотру стала эпидемия коронавируса

В Кремле не могут давать оценку ситуации в российском здравоохранении – такие вопросы следует задавать Минздраву. В то же время, нет сомнений, что власти серьезно проанализируют работу системы в свете коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Безусловно, ситуация подлежит по ее истечению глубокому анализу - уже с выводами и решениями, ориентированными на перспективу. И ни у кого не должно быть сомнений в том, что этот анализ будет произведен", - ответил Песков на вопрос журналиста, нужно ли пересмотреть итоги оптимизации в сфере здравоохранения.  

Песков подчеркнул, что в Кремле не должны считать и проводить какую-то оценку - тем более сейчас, в разгар связанной с коронавирусом опасной ситуации. Делать далеко идущие выводы на основании первых недель в подобных обстоятельствах невозможно, приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

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