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Ирину Шейк заподозрили в романе с голливудским ловеласом

15:57
  • вторник
  • 31 марта 2020

Их сфотографировали на улице Нью-Йорка

Ирина Шейк нарушила режим самоизоляции. Российскую модель заметили на улице Нью-Йорка вместе с арт-дилером Вито Шнабелем, за которым закрепилась репутация ловеласа. 
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Папарацци сфотографировали Шейк и Шнабеля в тот момент, когда они заходили домой к арт-дилеру. Поскольку рядом не было людей, парочка сняла медицинские маски. Модель разговаривала по телефону. 

После публикации этих снимков в Сети тут же появились слухи о романе Шейк и Шнабеля. 

Как пишет Telegram-канал "Только никому", между моделью и арт-дилером "не видно никакой искры", однако "во времена всемирного карантина выбор партнера, пусть и для прогулки, уже о многом говорит". 

Раньше  Вито Шнабель встречался с Деми Мур, Хайди Клум, Дакотой Джонсон, Эмбер Херд и другими известными красотками. Их отношения обычно длились недолго. За Шнабелем закрепилась репутация сердцееда, поэтому поклонников Шейк не обрадовала новость об их предполагаемом романе. 

- Мужчина - загадка. Видимо, что-то в нем есть, раз они падают к его ногам, - пишут в Сети. 

- Зачем это Ирине после Купера и Роналдо?

- Как по мне, менее интересного мужика (в плане внешности, насчет всего остального не знаю, естественно) сложно сыскать. Неужто совсем дефицит мужиков у них там? 

- В какой притон он ее притащил.

- Ну и ладно, Ирина женщина свободная. 

Напомним, с 2015 по 2019 год Шейк жила с актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочка Лея, ради которой они сохранили хорошие отношения после расставания.

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