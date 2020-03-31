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Москвичей обрадовали скорым возвращением тепла

15:49
  • вторник
  • 31 марта 2020

Снегопад прекратится к вечеру

Тепло в Москву вернется очень скоро. Снегопад в столице прекратится уже к вечеру, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Пока в Москве облачно, от минус одного до минус трех, временами метель. Высота снежного покрова может достичь восьми сантиметров.
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Однако при безоблачном небе температура начнет повышаться уже в среду, 1 апреля. Воздух прогреется до плюс трех-пяти градусов. В ночь на четверг столбики термометров еще опустятся ниже нуля. Однако днем 2-го числа будет уже до плюс 5-7 градусов.

А в пятницу, по словам Вильфанда, и ночные температуры поднимутся  выше нуля. Днем 3 апреля — 8-10, а 4-го – уже 10-12 градусов тепла, приводит комментарий синоптика РИА Новости.

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