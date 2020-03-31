Superjet-100 экстренно сел в "Шереметьево"

На борту 80 человек

Самолет Sukhoi Superjet-100, выполняющий рейс Краснодар-Москва, экстренно сел в столичном аэропорту "Шереметьево" из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемы.

На борту лайнера находились 80 человек. Самолет сел благополучно. Никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Теперь службам аэропорта предстоит выяснить, что сломалось на борту самолета.

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