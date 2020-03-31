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Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

16:15
  • вторник
  • 31 марта 2020

На прошлой неделе с ним контактировал Владимир Путин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс". На прошлой неделе медцентр посещал Владимир Путин.

Состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. На сообщения об обнаружении у него коронавируса уже отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что у Владимира Путина "все в порядке".

"Президент регулярно тестируется", - заявил Песков.

Больница в Коммунарке специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. По данным на 31 марта, в медцентре находились 314 человек, в том числе 186 человек с подтвержденным или вероятным диагнозом "коронавирусная инфекция".

24 марта больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Визит главы государства произошел сразу после совещания по ситуации с коронавирусом и не планировался заранее. В Коммунарке президент осмотрел корпус, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Глава государства был облачен в специальный защитный костюм. В ходе визита Владимир Путин общался в том числе и с Денисом Проценко.

Видео: Путин в защитном костюме осмотрел больницу в Коммунарке

По данным на 31 марта, в России подтверждено 2337 случаев заражения коронавирусом. Скончались 17 зараженных. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1613. В столице с 30 марта введен режим всеобщий режим самоизоляции. Граждане могут покидать дома только в случае крайней необходимости. Введение подобных мер позволит остановить распространение коронавируса.

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