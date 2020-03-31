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Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после встречи с Проценко

16:27
  • вторник
  • 31 марта 2020

С президентом все нормально

С Владимиром Путиным все нормально, он не заразился коронавирусом от главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин регулярно тестируется на COVID-19.

"Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально", - цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Ранее во вторник стало известно, что Денис Проценко заразился коронавирусом. Владимир Путин встречался с ним 24 марта в ходе незапланированного визита в Коммунарку после совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Президент осмотрел один из корпусов медицинского центра, облачившись в специальный защитный костюм.

По информации медиков больницы в Коммунарке, состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. Сама больница работает в обычном режиме, все врачи тестируются на коронавирус.

По данным на 31 марта, в России подтверждено 2337 случаев заражения коронавирусом. Скончались 17 зараженных. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 1613. В столице с 30 марта введен режим всеобщий режим самоизоляции. Граждане могут покидать дома только в случае крайней необходимости. Введение подобных мер позволит остановить распространение коронавируса.

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