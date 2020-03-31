Принц Уильям вернется в авиацию из-за коронавируса

Больше некому защитить королевскую семью

Принц Уильям, второй в очереди на британский престол, захотел вернутся в авиацию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

37-летний герцог Кембриджский обратился в Национальную службу здравоохранения Англии в Лондоне с соответствующей просьбой, пишет Daily Mail.

"Он знает, что вся страна борется со смертельной инфекцией, и хочет помочь. Но это непросто, так как ранее он оставил эту работу, чтобы стать действующим старшим членом королевской семьи", - сообщил источник.

В непростое время для британской короны, когда принц Чарльз едва оправился от коронавируса, принц Гарри уехал в Канаду, а принц Эндрю отстранен от общественной жизни, защита семьи и нации легла на плечи Уильяма.

Принц Уильям работал пилотом Восточно-Английской санитарной авиации с 2015 по 2017 годы. Герцог не раз признавался, что скучает по работе в экстренных службах.

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