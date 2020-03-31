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Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение коронавирусом

16:32
  • вторник
  • 31 марта 2020

Чувствует себя он хорошо

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил обнаружение у него коронавируса. О своем диагнозе он написал в фейсбуке.

Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после встречи с Проценко
Работающих с больными коронавирусом врачей изолируют

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо", - заявил Проценко.

После подтверждения у него коронавируса, Проценко изолировался в рабочем кабинете. Там есть все условия для дистанционной работы и управления больницей, заверил он.

Ранее о том, что у Дениса Проценко обнаружен коронавирус, сообщили российские СМИ. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

На прошлой неделе больницу в Коммунарке посещал Владимир Путин. Президент в специальном защитном костюме осмотрел корпус, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на инфекцию. После этого уже без спецзащиты Путин пообщался с самим Проценко.

Комментируя сообщения СМИ о заражении главврача больницы коронавирусом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что с Владимиром Путиным все в порядке, он регулярно делает тест.

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