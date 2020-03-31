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Путин отчитался о доходах за 2019 год

16:45
  • вторник
  • 31 марта 2020

Сведения опубликуют после проверки

Президент Владимир Путин отчитался о доходах за 2019 год. Глава государства подал декларацию в установленные сроки.

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"Да, в соответствии с законом", - подтвердил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Сведения опубликуют после проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Согласно прошлогодней декларации Путина о доходах, в 2018 году президент заработал почти 8,65 миллиона рублей.

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