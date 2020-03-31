Врач назвал смертельно опасные фрукты

Человек может умереть, если примет их вместе с некоторыми лекарствами

Употребление яблок, лаймов, грейпфрутов и помело в сочетании с некоторыми лекарствами может вызвать тяжелые последствия для организма и даже повлечь за собой смерть. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она предупредила, что перечисленные фрукты могут оказывать опасное воздействие на организм в сочетании с транквилизаторами, препаратами для потенции или антиаритмическими средствами, противозачаточными таблетками, антигистаминными лекарствами, обезболивающими.

В разговоре с "Вечерней Москвой" Соломатина пояснила, что такое действие цитрусовых объясняется наличием в их соке фуранокумаринов, блокирующих работу цитохрома P45 - фермента, который расщепляет и выводит лекарства.

"Бывали случаи, когда людям выписывали препараты от инфаркта и инсульта, а они запивали лекарство грейпфрутовым соком. Произойдет снижение давления, проявится гипоксия — кислородное голодание, и человек умрет", - предостерегла Соломатина.

Врач посоветовала людям, регулярно принимающим лекарства, внимательно отнестись к составлению своего рациона.

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