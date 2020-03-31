Астрономы показали уникальное фото "прожорливой галактики"

Она "съела" свою соседку

Астрономам удалось при помощи телескопа "Хаббл" детально запечатлеть галактику NGC 4651.

Она относится к созвездию Волосы Вероники и входит в так называемое Скопление Девы, в котором содержатся от 1300 до 2000 различных галактик.

NGC 4651 способна поглощать в себя часть звездных потоков – составляющие ее зоничной структуры некогда принадлежали другой, более мелкой соседней галактике, пишет nat-geo.

Астрономы сообщили, что так называемую "прожорливую" можно разглядеть и через любительский телескоп, правда изображение получится не настолько детализированным.

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