ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астрономы показали уникальное фото "прожорливой галактики"

17:12
  • вторник
  • 31 марта 2020

Она "съела" свою соседку

Астрономам удалось при помощи телескопа "Хаббл" детально запечатлеть галактику NGC 4651.

Она относится к созвездию Волосы Вероники и входит в так называемое Скопление Девы, в котором содержатся от 1300 до 2000 различных галактик.

NGC 4651 способна поглощать в себя часть звездных потоков – составляющие ее зоничной структуры некогда принадлежали другой, более мелкой соседней галактике, пишет nat-geo.

Астрономы сообщили, что так называемую "прожорливую" можно разглядеть и через любительский телескоп, правда изображение получится не настолько детализированным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Галактика
Галактика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.