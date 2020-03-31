Мэрия: здоровье Собянина в порядке после встречи с главврачом Коммунарки

Ранее у Проценко обнаружили коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин здоров.

Об этом сообщили в столичной мэрии после информации о заражении коронавирусом главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

"Все в порядке, за здоровьем мэра следим", - сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Кроме Собянина, Проценко также контактировал с президентом России Владимиром Путиным. Он тоже здоров и регулярно проверяется на коронавирус.

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