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Совфед одобрил пакет "антивирусных" законов

18:04
  • вторник
  • 31 марта 2020

За нарушение карантина по коронавирусу введут штрафы

Совет Федерации одобрил пакет антивирусных законов. Они призваны наделить правительство дополнительными инструментами для борьбы с коронавирусом и поддержать экономику страны в условиях пандемии. Ранее соответствующие документы в трех чтениях приняли депутаты Госдумы. Среди основных инициатив - закон о праве кабинета министров вводить режимы повышенной готовности и ЧС, об ужесточении ответственности за несоблюдение санитарных правил, о порядке предоставления кредитных каникул гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса. После подписания президентом законы вступят в силу. Между тем, уже большая часть России фактически перешла на режим самоизоляции.

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Вслед за Москвой и Московской областью режим полной самоизоляции вводят всё больше регионов страны. Это делается в целях безопасности, объясняют местные власти гражданам, количество которых на улицах российских городов заметно сократилось. Тем же, кто продолжает игнорировать принятые меры, приходится вновь и вновь повторять:

- Ваше ответственное поведение жизненно важно!

- Можно быть носителем инфекции, даже не зная об этом.

Не помеха коронавирусу и возраст. Заразиться может каждый. Версия о том, что молодые люди переносят болезнь легче - абсолютный миф, говорят врачи. Шансы угодить в палату реанимации, где дышать тебе будет помогать прибор ИВЛ - у всех одинаковые. Оттого из дома без особой надобности лучше не выходить. К тому же за этим уже пристально следят.

Все эти меры обязательной самоизоляции абсолютно оправданы, говорят эпидемиологи. Таким образом, хотят разорвать цепочки передачи COVID-19, сдержав его распространение. И пока России это удается. Рост числа заболевших происходит плавно. За сутки, по данным оперативного штаба, зафиксировано 500 новых заболевших. 17 человек скончалось. 121 человек выздоровел. И чтобы эти цифры не начали расти стремительно, вводятся дополнительные меры. Тех, кто нарушает режим самоизоляции, будут штрафовать. Еще более жесткое наказание ожидает тех, кто зная о том, что болен, не соблюдал обязательный карантин.

"Мы ужесточаем через законодательство нарушение любых карантинных правил, санитарных норм", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Закон, который одобрила Госдума, предполагает следующее. В случае, если гражданин, зная о том, что у него коронавирус, не соблюдал карантин и по неосторожности заразил людей, его могут либо оштрафовать до миллиона рублей, либо посадить в тюрьму на три года. Если же кто-то из тех, кого он заразил, умрёт - штраф увеличивается в два раза и речь уже может идти не о трёх, а о пяти годах заключения. Ну а в случае несоблюдения карантина, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц, такому нарушителю может грозить срок до семи лет тюрьмы.

"Сейчас приблизились уже к поиску лекарств и средств, которые будут помогать – здесь очень важно выиграть время и не давать накрыть вот этому пику вспышки, которые накрыли Италию и Испанию, сейчас поразили практически Нью-Йорк. Поэтому меры, которые предпринимают Мишустин и Собянин, обоснованы. Их надо поддерживать. А не орать и не шуметь, подстрекая, прежде всего, молодых людей, к неповиновению. Надо выполнить эти требования. Если нам удастся сбить эту волну, тогда справится и медицина", - уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Уголовная ответственность и штрафы вводятся и за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Всякого рода фейки о десятках тысячах зараженных, вводе войск в города, обработке их из космоса и прочие якобы правдивые сообщения в буквальном смысле заполонили Сеть. Особо доверчивые граждане тут же ринулись скупать гречку и консервы, опасаясь дефицита, о котором они прочитали в интернете. И вот теперь тех, кто распространяет подобного рода ложь, будут штрафовать на сумму до двух миллионов рублей. В случае, если эта деятельность привела к смерти кого-либо, вводится наказание до пяти лет лишения свободы.

"Иногда слова не только ранят, но и убивают. Поэтому давайте исходить из того, что сегодня ситуация, с которой мы столкнулись, беспрецедентна. Будем с вами бережно относиться друг к другу. Делать все для того, чтобы не навредить. Тогда не нужно будет ходить по судам и отвечать за содеянное", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сейчас понимаем, что мы находимся вот в состоянии такого очень напряженного и очень быстро возбудимого общественного резонанса. Поэтому, я считаю, что ужесточение в данном случае, в данной ситуации, оно оправдано. И оно может создать такую подушку безопасности", - сказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Константин Комков.

Её власти пытаются создать и для бизнеса, который в условиях эпидемии оказался под ударом. Речь идёт о расширении доступа к льготному кредитованию. В частности, средние и небольшие компании смогут получить займы в банках под нулевой процент на выплату зарплат сотрудникам. Помимо этого на полгода будет перенесена выплата по страховым взносам, налогам и кредитам, треть из которых погасит государство.

"Я убеждён, что те задачи, которые ставит президент, те задачи, которые сегодня ставит и решает правительство Российской Федерации, они своевременны, они позитивны. В целом мы видим, наконец-то, разворот в сторону реального сектора экономики малого и среднего бизнеса и в сторону людей", - отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Меры их социальной поддержки также предусмотрены правительством, полномочия которого сегодня были расширены. В частности, теперь оно имеет полное право вводить режим готовности или чрезвычайного положения на территории всей страны или отдельного региона. Соответствующий документ Госдума тоже поддержала, как и Совет Федерации.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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