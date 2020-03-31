Шувалов заверил Путина в достаточной ликвидности ВЭБ

Госкорпорация находится в "абсолютно здоровом, нормальном" состоянии

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой госкорпорации ВЭБ Игорем Шуваловым. Обсуждались итоги работы банка за минувший год и его текущая деятельность, передает "ТВ Центр".

"ВЭБ - у нас не просто банк - это прежде всего институт развития. Я знаю, что состояние учреждения, когда вы его приняли, было непростым. Вы занимались в том числе тем, чтобы его фактически привести в работоспособное состояние. В каком состоянии находится сегодня Внешэкономбанк? Как вы вписываетесь в основную миссию этого учреждения и в работу по нацпроектам", - спросил Путин.

"Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии. Теперь время сосредоточиться на национальных целях развития. Запускаем сейчас программу обучения для управленческих команд ста городов. Мы хотим сосредоточиться вместе с муниципальными и региональными организациями на том, чтобы смыслы, которые у каждой семьи возникают через эти национальные проекты, превратили жизнь конкретной семьи в совершенно другую - достойную, комфортную и конкурентоспособную", - ответил Шувалов.

Он сообщил президенту, что за пятилетие существования госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" инвестирует в различные проекты около трёх триллионов рублей. Эти проекты касаются, в частности, газохимии, приобретения в лизинг газовозов, которые будут производиться и уже производятся на верфях судостроительного комплекса "Звезда ". Это также поставки самолетов для нужд "Аэрофлота". Кроме того, корпорация вместе с крупнейшими коммерческими банками будет финансировать строительство автомобильных дорог, в том числе один из участков ЦКАД и другие федеральные трассы.

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