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Собянин обсудил с главами регионов меры по борьбе с коронавирусом

18:24
  • вторник
  • 31 марта 2020

На встрече обсуждалось создание дополнительных коек в коронавирусных стационарах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Как руководитель рабочей группы мэр обсудил с главами регионов вопросы идентификации и самоизоляции граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Также в ходе совещания участники рассмотрели вопрос о создании в регионах дополнительных коек коронавирусных стационаров. Обсудили закупку лекарственных препаратов, производство средств индивидуальной защиты для медперсонала.

Кроме того на совещании речь шла об обеспечении бесперебойных продаж продовольствия и товаров первой необходимости.

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