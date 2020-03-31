Собянин обсудил с главами регионов меры по борьбе с коронавирусом

На встрече обсуждалось создание дополнительных коек в коронавирусных стационарах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как руководитель рабочей группы мэр обсудил с главами регионов вопросы идентификации и самоизоляции граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Также в ходе совещания участники рассмотрели вопрос о создании в регионах дополнительных коек коронавирусных стационаров. Обсудили закупку лекарственных препаратов, производство средств индивидуальной защиты для медперсонала.

Кроме того на совещании речь шла об обеспечении бесперебойных продаж продовольствия и товаров первой необходимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"