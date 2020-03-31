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Как в Москве соблюдается режим всеобщей самоизоляции

18:21
  • вторник
  • 31 марта 2020

Загруженность столичной подземки снизилась на 85%

Закрыты до особого распоряжения. В Москве в рамках дополнительных мер по борьбе с коронавирусом по указу мэра Сергея Собянина перестают работать все букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. По данным оперативного штаба, за сутки в городе зафиксировано 387 новых случаев заражения COVID-19. Горожанам на самоизоляции покидать свои дома без крайней необходимости не следует.

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Все те, кому не сиделось дома на выходных, на четвёртый день выходной недели всё же попрятались. То ли голос совести проснулся, то ли всех бесстрашных отпугнул природный контроль слежения за нарушителями. На улице – метель, словно в разгар зимы, да и плюсом в копилку - минусовая температура. Жарить шашлыки уже как-то не очень хочется. Как и бесцельно прогуливаться по городу.

В столице трафик из людей действительно сократился в разы. Пустые улицы, безлюдные бульвары. Кажется, что москвичи наконец усвоили, для чего объявлена выходная неделя. Оказалось, что и дома в изоляции можно найти, чем заняться при грамотном распорядке дня.

Выходить из дома на улицу без крайней необходимости запрещено. Веская причина нарушить самоизоляцию - поездка на работу, если она не предусматривает удалённый режим, а также поход в ближайшую аптеку и продуктовый магазин. Не запрещен и выгул домашнего животного, но только строго в 100 метрах от дома.

В экстренном случае не возбраняется обращаться за медицинской помощью, но от похода в поликлинику, чтобы сменить обстановку, пока лучше отказаться. Если уж вышел на улицу - соблюдай необходимые меры предосторожности. Главное - чаще мыть руки - правило, которое должен был усвоить  уже каждый. В современных реалиях существенно помогают и другие средства защиты.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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