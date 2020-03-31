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Юрий Антонов призвал россиян петь на балконах по примеру итальянцев

18:10
  • вторник
  • 31 марта 2020

Начать стоит с "Ночка темная была"

Певец и композитор Юрий Антонов предложил россиянам последовать примеру итальянцев и скрасить свой карантин пением с балконов.
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"У нас народ мелодичный, любит повеселиться как никто в мире. Но, к сожалению, это второй день официального закрытия общественной жизни, поэтому они еще не привыкли к этому и не готовы, когда немножко устанут от этого карантина, то будут петь и плясать, в кастрюли стучать", - сообщил Антонов Nation News.

Если россияне решатся на такой шаг, то обязательно споют "Ночка темная была" или "Шумел камыш, деревья гнулись", уверен музыкант.

В Италии уже несколько недель действует жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса. Местные жители, чтобы развлечь себя, начали устраивать концерты на балконах.

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