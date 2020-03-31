Британец прикинулся кустом, чтобы выйти из дома в карантин (видео)

Его заметили в компании двух мусорных мешков

Житель Великобритании, чтобы не получать штраф за нарушение самоизоляции во время пандемии коронавируса, решил нарядиться кустом.

Курьезный случай произошел в городе Стивенидж. На кадрах можно заметить, как человек в костюме куста осторожно перебегает от одной стороны дороги к другой.

Недавно он вывел на прогулку еще двух человек, пишет Daily Mail. Они выдали себя за пакеты с мусором. По всей видимости, это дети.

Однако, как бы смешно не было, пандемия коронавируса продолжает бушевать во всем мире. По последним данным, 809 260 человек заразились, 39 568 умерли, 172 517 вылечились. В Великобритании подтвержден диагноз у 25150 человек, 1789 скончались.

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