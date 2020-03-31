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Матвиенко пошутила о "лучшем пропуске" во время карантина

19:00
  • вторник
  • 31 марта 2020

Спикер Совфеда следит за народными шутками

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о "самом ходовом пропуске" во время карантина.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмет Салпагаров поинтересовался у спикера Совфеда, какие пропуска будут выдавать работникам, которые вынуждены ездить на работу во время карантина, пишет РИА Новости. 

"Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей", – заметила Матвиенко. Сенаторы в ответ рассмеялись.

Ранее во вторник Совфед одобрил пакет законов в связи с ситуацией с коронавирусом. Они призваны наделить правительство дополнительными инструментами для борьбы с коронавирусом и поддержать экономику страны в условиях пандемии.

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