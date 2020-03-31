Кому будут начислять 19500 рублей в месяц из-за коронавируса

На выплаты могут претендовать только москвичи

Власти Москвы пояснили, кто может претендовать на ежемесячные выплаты по безработице в размере 19500 рублей для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, компенсации будут выплачивать только москвичам (с постоянной регистрацией в столице), которые признаны безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимались трудовой и другой деятельностью, признанной законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

На компенсацию не могут претендовать те, кто потерял работу из-за нарушения трудовой дисциплины или других подобных действий.

Для тех, кто получил статус безработного до 31 марта 2020 года, региональная компенсация будет начислена автоматически, без заявлений. Москвичам, которых признают безработными в период объявленного режима самоизоляции и в течение 30 дней после него, также будет назначена компенсационная выплата.

Чтобы получить выплаты для граждан в статусе безработных, необходимо на сайте Центра занятости населения подать онлайн-заявку на услугу "Регистрация в качестве безработного", прикрепив все необходимые документы.

Также власти ответили на вопросы, которые касаются работы соцслужб и ветклиник во время самоизоляции. Полный список вопросов и ответов опубликован на сайте mos.ru.

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