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"Евровидению-2020" быть! Little Big споют свою песню на всю Европу

19:45
  • вторник
  • 31 марта 2020

Организаторы проведут концерт вместо конкурса

Организаторы "Евровидения-2020" решили провести специальный концерт вместо конкурса.
CorUNOvirus продолжается: Little Big отреагировали на отмену "Евровидения-2020"

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light с участием конкурсантов этого года и прошлых лет состоится 16 мая в прайм-тайм. Список артистов будет озвучен позднее, пишет ТАСС.

"Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, и членов ЕВС в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения", - заявил исполнительный директор конкурса Йон Ол Санд. Также двухчасовой концерт покажут на Youtube-канале "Евровидения".

Ранее стало известно, что власти Роттердама (Нидерланды) приняли решение переделать арену Ahoy в госпиталь для больных коронавирусом. Там будут размещены 680 коек для инфицированных и отдельные помещения для врачей и медсестер.

18 марта Европейский вещательный союз объявил, что "Евровидение-2020" в Роттердаме не будет проводиться из-за пандемии коронавируса. Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней Uno.

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