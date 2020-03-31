Устроивший собачьи бои рэпер Гуф попал в психбольницу

Алексей Долматов находится на лечении

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) попал в психбольницу после публикации видео, где он натравливает свою собаку на соседского ретривера. О том, что музыкант находится на лечении, рассказала бывшая жена рэпера Айза Анохина у себя в инстаграме.

Она попросила людей перестать присылать ей и родственникам Долматова угрозы. "У него есть свои проблемы, свои косяки, но он точно не живодер. Сейчас не то время, чтобы желать друг другу смерти”, – прокомментировал она скандал вокруг видео с собачьими боями.

На скандальном видео Долматов решил проучить хозяев, которые отпустили своего пса без поводка. "Че, мало? Мало вам этого? Вы отпускаете без поводка", - упрекнул их Гуф. "Мы не отпускали без поводка, - ответила девушка, - они убежали. Извините, пожалуйста!"

Разгневанные роликом пользователи соцсетей призывают написать заявление в полицию на Гуфа, а зоозащитники - наказать Гуфа за жестокое обращение с животными. Они пообещали оказать юридическую помощь хозяевам пострадавшей собаки.

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