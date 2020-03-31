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Россиянку и ее двоих детей зарезали в собственной квартире

20:22
  • вторник
  • 31 марта 2020

Подозреваемых нет

В Республике Марий Эл расследуют тройное убийство: в одной из квартир города Волжск обнаружили тела матери и двух ее детей.

30-летняя женщина, 13-летний мальчик и 11-летняя девочка скончались от множественных ножевых ранений. Их тела нашли 31 марта, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье " Убийство двух или более лиц". На месте произошедшего работает следственная группа с целью установить все обстоятельства преступления. Сотрудники СК не называют версии произошедшего, подозреваемых пока нет.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования уголовного дела.

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