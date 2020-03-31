"Ну что на внука злиться?" Елизавета II ждет горячо любимого Гарри обратно

Королева не раз подчеркивала: Гарри родился принцем, он им и останется

Больше не "Их высочества". Герцог и герцогиня Сассекские официально сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи. Гарри и Меган теперь просто британские аристократы, которые ничего не должны семье Виндзоров.

После "Брезкита" настал черед "Мегзита". Так называют скандальную историю лишения принца Гарри и его супруги Меган Маркл королевских полномочий. У них было несколько месяцев, чтобы одуматься. Однако супружеская чета все же решила распрощаться с британской короной, а вместе с ней и с обязанностями королевской семьи.

Уехавшая в США пара больше не сможет представлять Елизавету II в официальных поездках. Принц Гарри и Меган Маркл хоть и сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских, однако официально сложили с себя королевские полномочия. Больше к ним не надо обращаться Его и Её Высочество. Теперь они простые люди. То, чего они так хотели, свершилось.

"Меган Маркл не просто так вышла замуж за принца Великобритании и уже точно вышла не для того, чтобы исполнять обязанности, которые накладывает королевская семья. Она тогда поставила цель на этом, как говорит молодежь, тупо заработать. Что и произошло", - уверен журналист Александр Гурнов.

Елизавета II постаралась сделать так, чтобы супружеская чета забыла обо всех своих привилегиях. Она, например, запретила внуку и его жене использовать в личных целях торговую марку "Сассекс Роял". Вот и пришлось паре поспешно закрывать в Instagram свою страницу с этим брендом. А ведь на неё были подписаны более 11 миллионов человек.

"Они сделали сайт, ресурс в интернете и собирались на этом зарабатывать. Но в договоре, заключенным с королевской семьей о разводе, было сказано, что они не имеют права использовать этот бренд и на нем зарабатывать. Так что зарабатывать придется самим", - пояснил Гурнов.

А еще по соглашению с королевой Гарри и Меган должны вернуть британской казне все деньги за ремонт резиденции, в которой они жили после свадьбы и куда будут приезжать во время визита в Великобританию. А это почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Говорят, на столь жесткие меры Елизавета II пошла из-за того, что супруги заявили о своем решении выйти из королевской семьи, даже не посоветовавшись с высокопоставленными родственниками.

"То, как именно сделано это заявление, и то, что сделано оно, видимо, без ведома королевы или других старших членов королевской семьи, это просто невероятно", - заявил эксперт по делам королевской семьи Ричард Фиц-Уильямс.

Принц Гарри объяснил это желанием добиться финансовой независимости. Однако в СМИ поговаривали, будто бы инициатором идеи сложить себя королевские полномочия была Меган. Она постоянно жаловалась мужу на то, что монаршая семья не хочет её принимать. Якобы девушку высмеивали за то, что она американка, да к тому же была разведена. Британская пресса писала, что английская королева была в бешенстве, после того как узнала о намерении супругов начать независимую жизнь. Однако препятствовать им не стала.

"Если королева и злится, она злится не на принца. Ну что на внука злиться? Она злится на саму себя, потому что она пыталась каким-то образом вдохнуть новую жизнь, более свободную, более демократичную в архаичную семью — и это не сработало и, видимо, не сработает. Королевская семья должна оставаться королевской семьей. А не сборищем каких-то непонятных ряженых людей", - сказал Гурнов.

Сейчас принц вместе с супругой и сыном живут в Лос-Анджелесе. Семья больше не будет получать бюджетные средства. Гарри отказался от привилегий и званий, связанных с военной службой. Пара до сих пор хранит молчание по поводу того, как намерена зарабатывать на жизнь в новых условиях. Впрочем, голодать им точно не придется. В течение ближайшего года нужды своего сына будет оплачивать из личных средств принц Чарльз. Кроме того, Гарри всегда может вернуться обратно к своей горячо любимой 93-летней бабушке. Ведь она не раз подчеркивала: Гарри родился принцем, он им и останется. Вот только это правило на Меган Маркл не распространяется.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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