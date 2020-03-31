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Призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая

22:34
  • вторник
  • 31 марта 2020

В армию отправят 135 тысяч человек

В России стартует очередной весенний призыв. В соответствии с указом президента он пройдет в обычные сроки - с 1 апреля по 15 июля, передает "ТВ Центр".

Служить в этом году отправятся 135 тысяч человек - ровно столько же молодых людей было призвано во время прошлогодней весенней кампании.  Вместе с тем в связи с пандемией коронавируса, внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска. Первые из них прибудут к местам службы не ранее 20 мая.

Главная задача - не допустить возникновения и распространения инфекции среди призывников и военнослужащих. Поэтому молодых людей будут тестировать на наличие коронавируса. После прибытия в часть призывники проведут на карантине две недели, за состоянием их здоровья будет осуществляться постоянный контроль. В военном ведомстве отметили, что ни одного случая заболевания коронавирусом  в ВС России к настоящему моменту не зарегистрировано.

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