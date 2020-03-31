Мест в моргах нет: как идет борьба с коронавирусом в США, Италии и Испании

В европейских городах переполнены больницы

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 830 тысяч человек. Больше всех выявлено в США - свыше 160 тысяч. На втором месте остаётся Италия - свыше ста тысяч заражённых и наибольшая летальность. Российское посольство в Риме приспустило государственный флаг в знак солидарности с итальянским народом и присоединилось к акции в память о жертвах эпидемии.

Ровно в полдень Италия погрузилась в траурную тишину. Перед минутой молчания на Апеннинах приспустили все государственные флаги. Эта церемония - дань памяти жертвам эпидемии коронавируса. Ко вторнику количество заразившихся на полуострове превысило 100 тысяч человек, почти 12,5 тысячи скончались.

"В этот момент вся Италия объединяется, чтобы почтить память жертв COVID-19. Наши близкие и те, кого мы любили, те, с кем мы даже не успели попрощаться. Это рана, которая объединяет нашу страну. Боль, которая делает нас обществом", - заявил мэр Рима Вирджиния Раджи.

Высокий уровень смертности в Италии сохраняется. За последние сутки эпидемия унесла больше 830 жизней. Правительство продлило всеобщий карантин как минимум до 12 апреля. Вот, что рассказывают те, кто сам борется с болезнью.

"17 день моего жесткого карантина. Я ночью задыхаюсь, потому что не хватает воздуха, кашель. Наша больница переполнена, мест там больше нет. Нет ни респираторов, ни коек лежачих. Я держусь. Посмотрим, потому что лекарств мне не дали", - рассказала Кристина Федоренко.

Российские военные, направленные в Италию, провели санитарную обработку лечебных пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия. Наших специалистов встретили надписью на русском, провожали словами благодарности.

Рекордное количество смертей за прошедшие сутки зафиксировано в Испании – там скончались 849 человек. В королевстве запрещены погребальные церемонии – проститься с усопшими имеют право не больше трех человек одновременно. С возрастающим потоком инфицированных COVID-19 не справляется местная система здравоохранения. Отделения интенсивной терапии переполнены. В мадридском конференц-центре спешно развертывается госпиталь, способный принять 1400 пациентов. К дезинфекции помещений, улиц и вокзалов привлечена армия.

По другую сторону Атлантики - не менее тревожная динамика распространения коронавируса. Уже более 175 тысяч подтвержденных случаев заражения и свыше 3400 жертв - это больше, чем в Китае. Эпицентр пандемии в США - Нью-Йорк. Там не осталось свободных мест в моргах, тела помещают в рефрижераторы. При этом весь город на карантин местные власти все же не закрывают из-за угрозы огромного финансового ущерба. Губернатор штата Эндрю Куомо призвал медиков со всей страны помочь американскому мегаполису справиться с пандемией.

"Нам нужно больше медиков. Как губернатор Нью-Йорка я прошу врачей всей страны, если у вас в городе - не кризисная ситуация, пожалуйста, приезжайте в Нью-Йорк. Нам нужна помощь. Нужна помощь медсёстрам, работающим по 12 часов, одна за другой. Нужна помощь докторам. Так что если у вас есть возможность, помогите нам. И мы отдадим долг сполна", - пообещал Куомо.

На помощь Нью-Йорку прибыл плавучий госпиталь Comfort. На борту - 1000 коек, 12 операционных. Корабль поможет частично разгрузить переполненные больницы. Но лечить на нём будут пациентов, не зараженных коронавирусом. Кроме того, Россия, Китай и другие страны направили в США самолеты с оборудованием и медикаментами.

"Россия прислала нам очень и очень большой самолет с медицинским оборудованием. Это очень мило. Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - сказал президент США Дональд Трамп.

В отдельных странах Евросоюза жесткие ограничения для населения возымели действие. Улицы Парижа, Ниццы, Берлина и Мюнхена пустынны. Французам с 17 марта предписано находиться дома. За первый выход на улицу без веской причины - штраф 200 евро, за повторный - уже 450. Еще более суровые санкции к нарушителям режима самоизоляции в Германии - до 25 тысяч евро. Такая мера замедлила распространение COVID-19 и дала медикам возможность оказать помощь самым тяжелым пациентам.

"У нас было время, и мы использовали его для подготовки. За это я очень благодарен клиникам, врачам, медсестрам, потому что ясно одно: в ближайшие дни будет увеличиваться число пациентов с респираторными заболеваниями, нуждающихся в интенсивной терапии", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Самые необычные средства дезинфекции сейчас используются в Индии. В крупных городах прямо на улицах установлены кабинки, в которых можно полить себя защитным спреем с головы до ног. С воздуха это делается при помощи дронов.

Китайский город Ухань, где зимой и вспыхнула эпидемия, возвращается к нормальной жизни. В магазины за продуктами не боятся выходить пожилые люди.

"Число завезенных из-за рубежа подтвержденных случаев заболевания в настоящее время составляет 667, число тяжелобольных пациентов 18, и есть 180 предполагаемых случаев заболевания. Количество выздоровевших пациентов – 104. Умерших нет", - сообщил официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

Настоящим символом нормализации обстановки стало открытие зоопарка, на протяжении долгого времени он был закрыт для посещения. Теперь группы отдыхающих идут сюда, чтобы увидеть пополнение в семействе панд.

Егор Киселёв, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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