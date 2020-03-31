РЖД сократили глубину продажи билетов до 45 суток

Ранее была возможность покупать за 60, 90 и даже за 120 суток

Российские железные дороги (РЖД) временно уменьшили глубину продажи билетов до 45 суток до даты отправления поезда.

На такие меры пришлось пойти из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов, передает РИА Новости.

РЖД напомнили, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017 - до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года - до 120 суток.

Ранее РЖД поменяли график движения поездов внутри России из-за снижения пассажирапотока в связи с коронавирусом. С подробностями можно ознакомиться тут.

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