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Песков уточнил время отправки в США самолета с медпомощью

21:25
  • вторник
  • 31 марта 2020

Об этом договорились Путин и Трамп

В скором времени в США вылетит российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты для борьбы с коронавирусом.

Об этом в ходе телефонного разговора договорились президенты обоих стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

"Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По последним данным, в США от коронавируса скончались 3415 человек. Этот показатель превысил смертность от заболевания в Китае (3309), где началась пандемия. Общее количество заболевших в Штатах составляет 175 067 человек.

В России зарегистрированы 2337 заболевших, умерли 17 пациентов.

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