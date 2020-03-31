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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании с сильными приступами боли

22:11
  • вторник
  • 31 марта 2020

Телеведущую готовят к операции

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании.

По словам 53-летней артистки, у нее начались сильные боли в левой нижней части живота. Но телеведущая заверила, что это "явно не короанвирус".

"Проснулась я с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала "скорую", понимая, что, очевидно, что-то пошло не так. Скоро я уже практически выла от боли", - передает слова актрисы kp.ru ("Комсомольская правда").

В этот момент рядом с Лазаревой находилась 13-летняя дочь Антонина, которая едва сдерживая слезы спросила: "Мама, ты же не умрешь?". Телеведущая даже не смогла ничего успокоительного ответить.

Приехали медики, сделали Лазаревой укол и сказали, что если через 15 минут улучшение не наступит, то нужно вызвать скорую помощь еще раз. Легче не стало - у актрисы начали неметь руки и отключаться сознание.

Медики приехали снова и увезли Лазареву в больницу. Сейчас ее готовят к операции. Оказалось, у нее двинулся камень в левой почке.

Татьяна Лазарева в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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