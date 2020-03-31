ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Излечившийся от коронавируса князь Монако остался в изоляции

22:54
  • вторник
  • 31 марта 2020

Альбер II в добром здравии

Князь Монако Альбер II полностью излечился от коронавирусной инфекции.

"Врачи, которые следят за здоровьем Его Светлости князя Альбера II с того момента, как он заразился CoViD-19, разрешили ему прекратить пребывание в карантине. Объявляется, что князь излечился и находится в добром здравии", - сообщили в канцелярии королевского дворца.

Тем не менее, князь намерен продолжить соблюдать режим самоизоляции, а также поддерживать удалённый контакт с правительством и советниками.

О том, что Альбер II подхватил коронавирус стало известно 19 марта. Он стал первым главой государства, которого сразил этот недуг. На протяжении всего лечения князь находился под наблюдением врачей и работал дистанционно из своего кабинета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Альбер II
Альбер II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.