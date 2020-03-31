Излечившийся от коронавируса князь Монако остался в изоляции

Альбер II в добром здравии

Князь Монако Альбер II полностью излечился от коронавирусной инфекции.

"Врачи, которые следят за здоровьем Его Светлости князя Альбера II с того момента, как он заразился CoViD-19, разрешили ему прекратить пребывание в карантине. Объявляется, что князь излечился и находится в добром здравии", - сообщили в канцелярии королевского дворца.

Тем не менее, князь намерен продолжить соблюдать режим самоизоляции, а также поддерживать удалённый контакт с правительством и советниками.

О том, что Альбер II подхватил коронавирус стало известно 19 марта. Он стал первым главой государства, которого сразил этот недуг. На протяжении всего лечения князь находился под наблюдением врачей и работал дистанционно из своего кабинета.

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